Шилкина Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилкина Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Данила Ивановъ

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1792

Муж: Шилкинъ Федотъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1793

Сын: Шилкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Шилкинъ Федотъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1795

Дочь: (Шилкина) Прасковья

Отец ребёнка: Шилкинъ Федотъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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