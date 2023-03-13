Шилкина Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Данила Ивановъ
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1792
Муж: Шилкинъ Федотъ
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1793
Сын: Шилкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Шилкинъ Федотъ
Рождение ребёнка
21.10.1795
Дочь: (Шилкина) Прасковья
Отец ребёнка: Шилкинъ Федотъ