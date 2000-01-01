Пухов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пухов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1905

Отец: не указан

Мать: Агрипина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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