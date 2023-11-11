Содиков Эркин Жураевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.07.1993
Дочь: Жураева Шахлохон Эркин кизи
Мать ребёнка: Курбонова Нодирахон Жуманазар кизи
Рождение ребёнка
01.01.1995
Дочь: Жураева Раънохон Эркин кизи
Мать ребёнка: Курбонова Нодирахон Жуманазар кизи
Рождение ребёнка
07.12.1996
Сын: Жураев Сирожиддин Эркин угли
Мать ребёнка: Курбонова Нодирахон Жуманазар кизи
Бракосочетание
Неизвестно