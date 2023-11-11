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Содиков Эркин Жураевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЧИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1993

Дочь: Жураева Шахлохон Эркин кизи

Мать ребёнка: Курбонова Нодирахон Жуманазар кизи

Рождение ребёнка
01.01.1995

Дочь: Жураева Раънохон Эркин кизи

Мать ребёнка: Курбонова Нодирахон Жуманазар кизи

Рождение ребёнка
07.12.1996

Сын: Жураев Сирожиддин Эркин угли

Мать ребёнка: Курбонова Нодирахон Жуманазар кизи

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбонова Нодирахон Жуманазар кизи

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