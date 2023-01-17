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Колесников Ефим Иванович

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Место рождения

Глинное, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

1946 г.р.
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Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Глинное, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1946

Сын: Колесников Геннадий

Мать ребёнка: Колесникова Анна Ивановна

Бракосочетание
31.01.1949

Жена: Колесникова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
16.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова Анна Ивановна

Узловое, Краснознаменский, Калининградская область
Смерть
1961
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