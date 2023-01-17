Колесников Ефим Иванович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Сын: Колесников Геннадий
Мать ребёнка: Колесникова Анна Ивановна
Бракосочетание
31.01.1949
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесникова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
16.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесникова Анна Ивановна
Узловое, Краснознаменский, Калининградская область
Смерть
1961