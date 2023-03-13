Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Никита Семеновъ
Никита Семеновъ
Написать автору
Древо
Место рождения
Марутино
Дата рождения
1758
Пол
Мужской
Отец
Семенъ Макаровъ
1736 г.р.
Мать
Анна Кононова
1738 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец:
Семенъ Макаровъ
Мать:
Анна Кононова
Марутино
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия