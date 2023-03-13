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Маврина Наталья Маркелова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мавринь Егоръ

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Маврина) Пелагея

Отец ребёнка: Мавринь Егоръ

Рождение ребёнка
1780

Сын: Мавринь Феофанъ

Отец ребёнка: Мавринь Егоръ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Мавринь Семенъ

Отец ребёнка: Мавринь Егоръ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Мавринь Иванъ

Отец ребёнка: Мавринь Егоръ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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