Маврина Наталья Маркелова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мавринь Егоръ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Маврина) Пелагея
Отец ребёнка: Мавринь Егоръ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Мавринь Феофанъ
Отец ребёнка: Мавринь Егоръ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Мавринь Семенъ
Отец ребёнка: Мавринь Егоръ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Мавринь Иванъ
Отец ребёнка: Мавринь Егоръ