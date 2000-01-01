Горбовская Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хлопин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбовской Вадим Георгиевич
Отец ребёнка: Горбовской Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбовской Сергей Георгиевич
Отец ребёнка: Горбовской Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбовской Георгий
Смерть
Неизвестно