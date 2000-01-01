Горбовская Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбовская Людмила Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хлопин Василий

Мать: Хлопина Капитолина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбовской Вадим Георгиевич

Отец ребёнка: Горбовской Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбовской Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Горбовской Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбовской Георгий

Смерть
Неизвестно
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