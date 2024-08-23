Крайнова Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1904
Дата смерти16.03.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1924
Рождение ребёнка
07.07.1927 или 09.07.1927
Сын: Крайнов Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Крайнов Дмитрий Семёнович
Рождение ребёнка
07.07.1929 или 22.03.1929
Сын: Крайнов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Крайнов Дмитрий Семёнович
Рождение ребёнка
08.05.1931
Сын: Крайнов Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Крайнов Дмитрий Семёнович
Рождение ребёнка
10.07.1938
Отец ребёнка: Крайнов Дмитрий Семёнович
Рождение ребёнка
25.10.1942
Сын: Крайнов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Крайнов Дмитрий Семёнович
Рождение ребёнка
08.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крайнов Дмитрий Семёнович
Смерть
16.03.1991
Похороны
Неизвестно