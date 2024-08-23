Крайнова Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнова Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1904

Дата смерти

16.03.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 1924

Муж: Крайнов Дмитрий Семёнович

Рождение ребёнка
07.07.1927 или 09.07.1927

Сын: Крайнов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Крайнов Дмитрий Семёнович

Рождение ребёнка
07.07.1929 или 22.03.1929

Сын: Крайнов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Крайнов Дмитрий Семёнович

Рождение ребёнка
08.05.1931

Сын: Крайнов Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Крайнов Дмитрий Семёнович

Рождение ребёнка
10.07.1938

Сын: Крайнов Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Крайнов Дмитрий Семёнович

Рождение ребёнка
25.10.1942

Сын: Крайнов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Крайнов Дмитрий Семёнович

Рождение ребёнка
08.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крайнов Дмитрий Семёнович

Смерть
16.03.1991
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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