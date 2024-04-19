Эпоева (Калашьян) Шушан Петросовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калашьян Петрос
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1925
Дочь: Медзоева (Эпоева) Стеник Тиграновна
Отец ребёнка: Эпоев Тигран Акопович
Рождение ребёнка
18.02.1931
Дочь: Адельханян (Эпоева) Аракси Тиграновна
Отец ребёнка: Эпоев Тигран Акопович
Рождение ребёнка
13.11.1935
Дочь: (Эпоева) Анаид Тиграновна
Отец ребёнка: Эпоев Тигран Акопович
Смерть
Неизвестно