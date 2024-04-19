Эпоева (Калашьян) Шушан Петросовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эпоева (Калашьян) Шушан Петросовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калашьян Петрос

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1925

Дочь: Медзоева (Эпоева) Стеник Тиграновна

Отец ребёнка: Эпоев Тигран Акопович

Рождение ребёнка
18.02.1931

Дочь: Адельханян (Эпоева) Аракси Тиграновна

Отец ребёнка: Эпоев Тигран Акопович

Рождение ребёнка
13.11.1935

Дочь: (Эпоева) Анаид Тиграновна

Отец ребёнка: Эпоев Тигран Акопович

Смерть
Неизвестно

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