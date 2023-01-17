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Толкачева Прасковья Петровна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Толкачева Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Толкачев Никита Кондратьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Толкачев Андрей Никитич

Отец ребёнка: Толкачев Никита Кондратьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Толкачева Марфа Никитична

Отец ребёнка: Толкачев Никита Кондратьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Толкачева Мария Никитична

Отец ребёнка: Толкачев Никита Кондратьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Никита Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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