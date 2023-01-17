Толкачева Прасковья Петровна
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Толкачева Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Толкачев Никита Кондратьевич
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Толкачев Никита Кондратьевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Толкачева Марфа Никитична
Отец ребёнка: Толкачев Никита Кондратьевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Толкачева Мария Никитична
Отец ребёнка: Толкачев Никита Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно