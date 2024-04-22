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Раченкова Александра Сергеевна
Раченкова Александра Сергеевна
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Древо
Место рождения
Новокамышенка
, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Дата рождения
13.01.1994
Пол
Женский
Отец
Раченков Сергей Анатольевич
1961 г.р.
Мать
Раченкова (Лопатина) Галина Викторовна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1994
Отец:
Раченков Сергей Анатольевич
Мать:
Раченкова Галина Викторовна
Новокамышенка
, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
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