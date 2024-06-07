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Шеленина Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеленин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Шеленин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Шеленин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Шеленина Оксинья Сергеевна

Отец ребёнка: Шеленин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Шеленин Исай Сергеевич

Отец ребёнка: Шеленин Сергей Михайлович

Смерть
Неизвестно

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