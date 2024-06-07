Шеленина Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Шеленин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Шеленина Оксинья Сергеевна
Отец ребёнка: Шеленин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Шеленин Сергей Михайлович
Смерть
Неизвестно