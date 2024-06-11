Карманова (Поваренкина) Марфа Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1899
Дочь: (Карманова) Мария Спиридоновна
Отец ребёнка: Карманов Спиридон Константинович
Рождение ребёнка
25.08.1902
Сын: Карманов Адриан Спиридонович
Отец ребёнка: Карманов Спиридон Константинович
Рождение ребёнка
18.11.1903
Дочь: Екатерина Спиридоновна
Отец ребёнка: Карманов Спиридон Константинович
Смерть
Неизвестно