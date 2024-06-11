Карманова (Поваренкина) Марфа Ефремовна 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карманова (Поваренкина) Марфа Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карманов Спиридон Константинович

Рождение ребёнка
03.07.1899

Дочь: (Карманова) Мария Спиридоновна

Отец ребёнка: Карманов Спиридон Константинович

Рождение ребёнка
25.08.1902

Сын: Карманов Адриан Спиридонович

Отец ребёнка: Карманов Спиридон Константинович

Рождение ребёнка
18.11.1903

Дочь: Екатерина Спиридоновна

Отец ребёнка: Карманов Спиридон Константинович

Смерть
Неизвестно

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