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Чураков Афанасий Николаевич

Место рождения

Россошка, Оханский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

15.01.1893 ст.

Дата смерти

18.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1893 ст.

Отец: Чураков Николай Георгиевич

Мать: Чуракова Евпраксия Дмитриева

Россошка, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1912 ст.

Сын: Чураков Федор Афанасьевич

Мать ребёнка: Чуракова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
02.12.1913 ст.

Сын: Чураков Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Чуракова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
03.02.1916 ст.

Сын: Чураков Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Чуракова Евдокия Андреевна

Россошка, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1931

Дочь: Чуракова Ираида Афанасьевна

Мать ребёнка: Чуракова Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуракова Евдокия Андреевна

Смерть
18.08.1942
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