Чураков Афанасий Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.01.1893 ст.
Дата смерти18.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1893 ст.
Рождение ребёнка
06.02.1912 ст.
Сын: Чураков Федор Афанасьевич
Мать ребёнка: Чуракова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
02.12.1913 ст.
Сын: Чураков Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Чуракова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
03.02.1916 ст.
Сын: Чураков Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Чуракова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
22.02.1931
Дочь: Чуракова Ираида Афанасьевна
Мать ребёнка: Чуракова Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.08.1942