Ильин Алексей Флоров
мужской, родился Около 1889, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
(Кизирева) Матрена Евдокимова01.11.1887 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.01.1907
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно