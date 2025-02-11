Ильин Алексей Флоров Около 1889 — найти родственников по фамилии на Familio

Ильин Алексей Флоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1889, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
(Кизирева) Матрена Евдокимова01.11.1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
28.01.1907

Жена: (Кизирева) Матрена Евдокимова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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