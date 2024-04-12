Матушкина (Мужева) (Мужева) Марфа Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матушкина (Мужева) (Мужева) Марфа Миронова

Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Мужев Мирон

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
05.07.1803

Муж: Матушкин Спиридон Егоров

Рождение ребёнка
10.11.1803

Дочь: Сигклитикия Спиридонова

Отец ребёнка: Матушкин Спиридон Егоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.11.1804

Сын: Матушкин Григорий Спиридонов

Отец ребёнка: Матушкин Спиридон Егоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Матушкин Александр Спиридонов

Отец ребёнка: Матушкин Спиридон Егоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Матушкин Егор Спиридонов

Отец ребёнка: Матушкин Спиридон Егоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.03.1807

Дочь: Дария Спиридонова

Отец ребёнка: Матушкин Спиридон Егоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.07.1808

Дочь: Сединкина Марфа Спиридонова

Отец ребёнка: Матушкин Спиридон Егоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.02.1810

Дочь: Мариамия Спиридонова

Отец ребёнка: Матушкин Спиридон Егоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.05.1811

Сын: Матушкин Никита Спиридонов

Отец ребёнка: Матушкин Спиридон Егоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.07.1812

Сын: Матушкин Сергий Спиридонов

Отец ребёнка: Матушкин Спиридон Егоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.04.1814

Сын: Матушкин Василий Спиридонов

Отец ребёнка: Матушкин Спиридон Егоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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