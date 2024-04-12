Матушкина (Мужева) (Мужева) Марфа Миронова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Мужев Мирон
Бракосочетание
05.07.1803
Рождение ребёнка
10.11.1803
Дочь: Сигклитикия Спиридонова
Отец ребёнка: Матушкин Спиридон Егоров
Рождение ребёнка
20.11.1804
Сын: Матушкин Григорий Спиридонов
Отец ребёнка: Матушкин Спиридон Егоров
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Матушкин Александр Спиридонов
Отец ребёнка: Матушкин Спиридон Егоров
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Матушкин Спиридон Егоров
Рождение ребёнка
16.03.1807
Дочь: Дария Спиридонова
Отец ребёнка: Матушкин Спиридон Егоров
Рождение ребёнка
05.07.1808
Дочь: Сединкина Марфа Спиридонова
Отец ребёнка: Матушкин Спиридон Егоров
Рождение ребёнка
20.02.1810
Дочь: Мариамия Спиридонова
Отец ребёнка: Матушкин Спиридон Егоров
Рождение ребёнка
28.05.1811
Сын: Матушкин Никита Спиридонов
Отец ребёнка: Матушкин Спиридон Егоров
Рождение ребёнка
06.07.1812
Сын: Матушкин Сергий Спиридонов
Отец ребёнка: Матушкин Спиридон Егоров
Рождение ребёнка
27.04.1814
Сын: Матушкин Василий Спиридонов
Отец ребёнка: Матушкин Спиридон Егоров
Смерть
Неизвестно