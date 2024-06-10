Ефросиния 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ефросиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Задворнов Иван Киприанов

Рождение ребёнка
1925

Сын: Задворнов Леонид Иванов

Отец ребёнка: Задворнов Иван Киприанов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Задворнов Иван Киприанов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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