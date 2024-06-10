Ефросиния
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Задворнов Иван Киприанов
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Задворнов Иван Киприанов
Смерть
Неизвестно