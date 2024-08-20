Пржездзецкая (Przeździecki) София Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1887 и 1889
Сын: Пржездзецкий (Przeździecki) Леон Александрович
Отец ребёнка: Пржездзецкий (Przeździecki) Александр-Мариам Вацлавович-Васильевич
Смерть
Неизвестно