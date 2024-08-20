Пржездзецкая (Przeździecki) София Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пржездзецкая (Przeździecki) София Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1887 и 1889

Сын: Пржездзецкий (Przeździecki) Леон Александрович

Отец ребёнка: Пржездзецкий (Przeździecki) Александр-Мариам Вацлавович-Васильевич

Смерть
Неизвестно

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