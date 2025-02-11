Сарайкин Иван Кузьмич
мужской, родился 25.09.1890, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецСарайкин Кузьма СтепановичНеизвестно г.р.
МатьСарайкина Александра ЕгоровнаНеизвестно г.р.
Супруги
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1890
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.11.1909
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно