Сарайкин Иван Кузьмич 25.09.1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Сарайкин Иван Кузьмич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 25.09.1890, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Сарайкин Кузьма СтепановичНеизвестно г.р.
Мать
Сарайкина Александра ЕгоровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Сарайкина Анастасия Епимаховна Первойкина1888 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1890

Отец: Сарайкин Кузьма Степанович

Мать: Сарайкина Александра Егоровна

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
02.11.1909

Жена: Сарайкина Анастасия Епимаховна Первойкина

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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