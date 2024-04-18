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Мясников Вячеслав Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1968

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: Мясников Николай Петрович

Мать: Мясникова (Андрианова) Людмила Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясникова Ольга Вячеславовна

Мать ребёнка: Абрамова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясникова Елена Вячеславовна

Мать ребёнка: Абрамова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясникова Кристина Вячеславовна

Мать ребёнка: Абрамова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясникова Люмила Вячеславовна

Мать ребёнка: Абрамова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мясников Роман Вячеславович

Мать ребёнка: Приходько Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Приходько Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мясников Вячеслав Вячеславович

Мать ребёнка: Абрамова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Анна

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