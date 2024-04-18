Мясников Вячеслав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1968
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясникова Ольга Вячеславовна
Мать ребёнка: Абрамова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясникова Елена Вячеславовна
Мать ребёнка: Абрамова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясникова Кристина Вячеславовна
Мать ребёнка: Абрамова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясникова Люмила Вячеславовна
Мать ребёнка: Абрамова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мясников Роман Вячеславович
Мать ребёнка: Приходько Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Приходько Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мясников Вячеслав Вячеславович
Мать ребёнка: Абрамова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова Анна