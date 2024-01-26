Львов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Львова) Елена

Мать ребёнка: Львова (Кораблинова) Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Львова (Кораблинова) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
24.08.1973

Сын: Львов Павел Александрович

Мать ребёнка: Львова (Кораблинова) Татьяна Ивановна

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