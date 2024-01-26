Львов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Львова) Елена
Мать ребёнка: Львова (Кораблинова) Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.1973
Сын: Львов Павел Александрович
Мать ребёнка: Львова (Кораблинова) Татьяна Ивановна