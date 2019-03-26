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Сухинин Никита Андреевич
Сухинин Никита Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.03.2019
Пол
Мужской
Отец
Сухинин Андрей Геннадьевич
1985 г.р.
Мать
Пупонина (Репина) Татьяна Николаевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.2019
Отец:
Сухинин Андрей Геннадьевич
Мать:
Пупонина Татьяна Николаевна
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