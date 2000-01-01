Шарахов Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарахов Виктор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.08.1971

Жена: Шарахова Тамара Алексеевна

Рождение ребёнка
03.03.1972

Сын: Шарахов Алексей Викторович

Мать ребёнка: Шарахова Тамара Алексеевна

Рождение ребёнка
26.05.1981

Дочь: Медведева Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Шарахова Тамара Алексеевна

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