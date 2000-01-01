Шарахов Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.08.1971
Рождение ребёнка
03.03.1972
Сын: Шарахов Алексей Викторович
Мать ребёнка: Шарахова Тамара Алексеевна
Рождение ребёнка
26.05.1981
Дочь: Медведева Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Шарахова Тамара Алексеевна