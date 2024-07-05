Волкова (Новокщенкова) Мария Ивановна
Место рожденияВладимирская область, г. Гусь-Баташев (завод Гусь-Баташев)
Дата рождения14.04.1888
Дата смерти1976
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1888
Отец: Новокрещенков Иван Филиппович
Мать: не указана
Владимирская область, г. Гусь-Баташев (завод Гусь-Баташев)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Александр Степанович
Отец ребёнка: Волков Степан Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Волков Степан Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Степан Ефимович
Бракосочетание
09.10.1905 ст.
Рождение ребёнка
04.06.1906
Дочь: Андреева (Волкова) Анна Степановна
Отец ребёнка: Волков Степан Ефимович
Рождение ребёнка
14.05.1909
Сын: Волков Константин Степанович
Отец ребёнка: Волков Степан Ефимович
Рождение ребёнка
14.04.1913
Сын: Волков Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Волков Степан Ефимович
Рождение ребёнка
17.07.1915
Дочь: Волкова Мария Степановна
Отец ребёнка: Волков Степан Ефимович
Рождение ребёнка
16.01.1921
Сын: Волков Николай Степанович
Отец ребёнка: Волков Степан Ефимович
Рождение ребёнка
16.07.1923
Дочь: Степанова (Волкова) Раиса Степановна
Отец ребёнка: Волков Степан Ефимович
Смерть
1976