Волкова (Новокщенкова) Мария Ивановна 14.04.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волкова (Новокщенкова) Мария Ивановна

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Место рождения

Владимирская область, г. Гусь-Баташев (завод Гусь-Баташев)

Дата рождения

14.04.1888

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1888

Отец: Новокрещенков Иван Филиппович

Мать: не указана

Владимирская область, г. Гусь-Баташев (завод Гусь-Баташев)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Степан Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Степан Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Александр Степанович

Отец ребёнка: Волков Степан Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Волков Степан Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Борис Степанович

Отец ребёнка: Волков Степан Ефимович

Бракосочетание
09.10.1905 ст.

Муж: Волков Степан Ефимович

Рождение ребёнка
04.06.1906

Дочь: Андреева (Волкова) Анна Степановна

Отец ребёнка: Волков Степан Ефимович

Рождение ребёнка
14.05.1909

Сын: Волков Константин Степанович

Отец ребёнка: Волков Степан Ефимович

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
14.04.1913

Сын: Волков Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Волков Степан Ефимович

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
17.07.1915

Дочь: Волкова Мария Степановна

Отец ребёнка: Волков Степан Ефимович

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
16.01.1921

Сын: Волков Николай Степанович

Отец ребёнка: Волков Степан Ефимович

Рождение ребёнка
16.07.1923

Дочь: Степанова (Волкова) Раиса Степановна

Отец ребёнка: Волков Степан Ефимович

Мытищи, Мытищи, Московская область
Смерть
1976
Мытищи, Мытищи, Московская область

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