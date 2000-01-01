Игнатенко Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатенко Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Игнатенко Виктор Семенович

Отец ребёнка: Игнатенко Семен Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатенко Иван Семенович

Отец ребёнка: Игнатенко Семен Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Игнатенко Семен Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатенко Егор Николаевич

Отец ребёнка: Игнатенко Семен Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатенко Василий Семенович

Отец ребёнка: Игнатенко Семен Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатенко Семен Николаевич

Смерть
Неизвестно
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