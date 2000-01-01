Игнатенко Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Игнатенко Виктор Семенович
Отец ребёнка: Игнатенко Семен Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Игнатенко Семен Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Игнатенко Семен Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатенко Егор Николаевич
Отец ребёнка: Игнатенко Семен Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатенко Василий Семенович
Отец ребёнка: Игнатенко Семен Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно