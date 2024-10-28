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Евдокия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Максим Федотович

Мать: Мария Степановна

Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарас Лаврентьев

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Тарасова) Марфа Тарасовна

Отец ребёнка: Тарас Лаврентьев

Рождение ребёнка
1838

Сын: Тарасов Василий Тарасович

Отец ребёнка: Тарас Лаврентьев

Амерево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Тарасов Андрей Тарасович

Отец ребёнка: Тарас Лаврентьев

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Тарасовна

Отец ребёнка: Тарас Лаврентьев

Смерть
Неизвестно

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