Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Максим Федотович
Мать: Мария Степановна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарас Лаврентьев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Тарасова) Марфа Тарасовна
Отец ребёнка: Тарас Лаврентьев
Рождение ребёнка
1838
Сын: Тарасов Василий Тарасович
Отец ребёнка: Тарас Лаврентьев
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Тарас Лаврентьев
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Тарасовна
Отец ребёнка: Тарас Лаврентьев
Смерть
Неизвестно