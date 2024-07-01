Львова (Иевлева) Екатерина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1759
Дочь: Шереметева (Княжна Львовa) Анна Семёновна
Отец ребёнка: Lvov Semen Serguéiévitch
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Бахметева (Кн. Львова) Мария Семеновна
Отец ребёнка: Lvov Semen Serguéiévitch
Рождение ребёнка
1771
Сын: Князь Львов Владимир Семёнович
Отец ребёнка: Lvov Semen Serguéiévitch
Рождение ребёнка
06.07.1775
Сын: Prince Lvov Dimitri Semenovich
Отец ребёнка: Lvov Semen Serguéiévitch
Смерть
Неизвестно