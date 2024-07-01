Львова (Иевлева) Екатерина Никитична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Львова (Иевлева) Екатерина Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1759

Дочь: Шереметева (Княжна Львовa) Анна Семёновна

Отец ребёнка: Lvov Semen Serguéiévitch

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Бахметева (Кн. Львова) Мария Семеновна

Отец ребёнка: Lvov Semen Serguéiévitch

Рождение ребёнка
1771

Сын: Князь Львов Владимир Семёнович

Отец ребёнка: Lvov Semen Serguéiévitch

Рождение ребёнка
06.07.1775

Сын: Prince Lvov Dimitri Semenovich

Отец ребёнка: Lvov Semen Serguéiévitch

Смерть
Неизвестно

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