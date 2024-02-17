Парамонов Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.07.1974
Сын: Парамонов Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
22.08.1999
Сын: Парамонов Денис Викторович
Мать ребёнка: Парамонова Евгения Валерьевна
Рождение ребёнка
02.08.2003
Дочь: Парамонова Лилия Викторовна
Мать ребёнка: Парамонова Евгения Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно