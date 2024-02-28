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Гаращенков Антон Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Геращенков (Гарашенков) Михаил

Мать: Геращенкова (Гаращенкова) Екатерина Елисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаращенкова Екатерина Алексеева

Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Гаращенкова) Мавра Антонова

Мать ребёнка: Гаращенкова Екатерина Алексеева

Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Гаращенкова) Марфа Антонова

Мать ребёнка: Гаращенкова Екатерина Алексеева

Рождение ребёнка
1867

Сын: Гаращенков Федор Антонов

Мать ребёнка: Гаращенкова Екатерина Алексеева

Рождение ребёнка
1871

Сын: Гаращенков Максим Антонов

Мать ребёнка: Гаращенкова Екатерина Алексеева

Смерть
Неизвестно

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