Гаращенков Антон Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Гаращенкова) Мавра Антонова
Мать ребёнка: Гаращенкова Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Гаращенкова) Марфа Антонова
Мать ребёнка: Гаращенкова Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Гаращенкова Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
1871
Сын: Гаращенков Максим Антонов
Мать ребёнка: Гаращенкова Екатерина Алексеева
Смерть
Неизвестно