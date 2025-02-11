Наскин Иван Ii Макарович
мужской, родился 1868, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецНаскин Макар Афанасьевич1837 г.р.
МатьНаскина Прасковья СтепановнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
19.01.1887
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно