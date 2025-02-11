Наскин Иван Ii Макарович 1868 — найти родственников по фамилии на Familio

Наскин Иван Ii Макарович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1868, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Наскин Макар Афанасьевич1837 г.р.
Мать
Наскина Прасковья СтепановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Наскина (Буркалина) Анисья Михайловна1865 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Наскин Макар Афанасьевич

Мать: Наскина Прасковья Степановна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
19.01.1887

Жена: Наскина (Буркалина) Анисья Михайловна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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