Хабибжамал Миннегулловна
Место рождения
Дата рождения17.08.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1850
Отец: Халилов Миннегулла
Мать: Амирова Мухибҗамал
Бракосочетание
03.03.1874
Рождение ребёнка
15.10.1878 ст.
Дочь: Минлехаят Габделрахимовна
Отец ребёнка: Габделрахим Мухамметъярович
Рождение ребёнка
15.03.1891
Дочь: Нурҗамал
Отец ребёнка: Габделрахим Мухамметъярович
Смерть
Неизвестно