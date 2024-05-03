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Хабибжамал Миннегулловна

Место рождения

Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.08.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1850

Отец: Халилов Миннегулла

Мать: Амирова Мухибҗамал

Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.03.1874

Муж: Габделрахим Мухамметъярович

Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.10.1878 ст.

Дочь: Минлехаят Габделрахимовна

Отец ребёнка: Габделрахим Мухамметъярович

Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.03.1891

Дочь: Нурҗамал

Отец ребёнка: Габделрахим Мухамметъярович

Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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