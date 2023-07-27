Икрина (Велижанина) (Икрина (Велижанина)) Елизавета Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Велижанина) (Икрина (Велижанина)) Елизавета Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1952

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Велижанин Иосиф Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1931

Сын: Икрин Олег Николаевич

Отец ребёнка: Икрин Николай Семенович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Икрин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Икрин Николай Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Папулов Геннадий

Отец ребёнка: Папулов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова (икрина) Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Икрин Николай Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоногова (икрина) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Икрин Николай Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Верлетин Николаевич

Отец ребёнка: Икрин Николай Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Николай Семенович

Смерть
После 1952
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