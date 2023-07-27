Икрина (Велижанина) (Икрина (Велижанина)) Елизавета Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1952
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Велижанин Иосиф Яковлевич
Рождение ребёнка
12.09.1931
Отец ребёнка: Икрин Николай Семенович
Рождение ребёнка
1952
Отец ребёнка: Икрин Николай Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Папулов Геннадий
Отец ребёнка: Папулов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова (икрина) Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Икрин Николай Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоногова (икрина) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Икрин Николай Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Верлетин Николаевич
Отец ребёнка: Икрин Николай Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1952