Свербежкина (Николаева) Екатерина Семеновна 1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Свербежкина (Николаева) Екатерина Семеновна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1860, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Супруги
Свербежкин Сергей Максимович1863 г.р.
Дети
(Свербежкина) Евдокия Сергеевна01.08.1884 г.р.
Варлашина (Свербежкина) Евгения Сергеевна23.12.1885 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
Неизвестно
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
09.02.1883

Муж: Свербежкин Сергей Максимович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
01.08.1884

Дочь: (Свербежкина) Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Свербежкин Сергей Максимович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
23.12.1885

Дочь: Варлашина (Свербежкина) Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Свербежкин Сергей Максимович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
11.10.1888

Дочь: (Свербежкин) Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Свербежкин Сергей Максимович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
22.01.1890

Дочь: Пимашина (Свербежкина) Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Свербежкин Сергей Максимович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
24.07.1892

Дочь: (Свербежкин) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Свербежкин Сергей Максимович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
21.07.1895

Дочь: (Свербежкина) Параскева Сергеевна

Отец ребёнка: Свербежкин Сергей Максимович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
11.01.1897

Дочь: (Свербежкин) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Свербежкин Сергей Максимович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
17.09.1904

Дочь: (Свербежкина) Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Свербежкин Сергей Максимович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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