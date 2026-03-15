Свербежкина (Николаева) Екатерина Семеновна
женский, родилась 1860, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
Супруги
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Свербежкина) Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Свербежкин Сергей Максимович
Дочь: Варлашина (Свербежкина) Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Свербежкин Сергей Максимович
Дочь: (Свербежкин) Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Свербежкин Сергей Максимович
Дочь: Пимашина (Свербежкина) Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Свербежкин Сергей Максимович
Дочь: (Свербежкин) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Свербежкин Сергей Максимович
Дочь: (Свербежкина) Параскева Сергеевна
Отец ребёнка: Свербежкин Сергей Максимович
Дочь: (Свербежкин) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Свербежкин Сергей Максимович
Дочь: (Свербежкина) Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Свербежкин Сергей Максимович