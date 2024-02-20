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Шерварли Антон Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Шерварли Дмитрий Миронович

Мать: Шерварли Мария Феодосиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.12.1892

Дочь: Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Шерварли Мария Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1892г.,лист-164,зап.-45
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Шерварли Мария Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.07.1897

Дочь: Пелагея Антоновна

Мать ребёнка: Шерварли Мария Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1897г.,лист-13,зап.-43
Рождение ребёнка
26.10.1899

Дочь: София Антоновна

Мать ребёнка: Шерварли Мария Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1899г.,лист-128,зап.-61
Рождение ребёнка
13.03.1902

Сын: Шерварли Алексей Антонович

Мать ребёнка: Шерварли Мария Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1902г.,лист-70,зап.-16
Смерть
Неизвестно
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