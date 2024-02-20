(Тохтамыш) Анастасия Трандафиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тохтамыш) Анастасия Трандафиловна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

22.12.1900

Дата смерти

08.10.1913

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

Около 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1900

Отец: Тохтамыш Трандафил Афанасьевич

Мать: Тохтамыш Мария Власовна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
08.10.1913
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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