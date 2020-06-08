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Цибенко Юрий Григорьевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

04.04.1950

Дата смерти

08.06.2020

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1950

Отец: Цыбенко Григорий Никифорович

Мать: Цыбенко (Кузнецова) Анна Фоминична

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
С 04.08.1966 по 04.02.1972
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Токарь-карусельщик Завод ПТО им. Кирова
Военная служба
С 23.05.1968 по 04.06.1970
Рядовой, электро-монтер возд. ЛЭП
Бракосочетание
18.12.1971

Жена: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
С 27.03.1972 по 26.05.1978
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Такелажник Завод им. Жданова
Рождение ребёнка
21.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
С 22.06.1978 по 19.09.1978
Рабочий на полевой сезон на топо-геодезические работы Предприятие N10, экспедиция N191
Работа или профессия
С 10.10.1978 по 08.09.1992
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Такелажник, стропальщик ЛПО такелажно-монтажных работ
Образование
14.10.1988
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бригадир производственной бригады
Работа или профессия
С 16.11.1992 по 26.04.1993
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Такелажник ГП «Универсал"
Работа или профессия
С 23.08.1993 по 25.08.1997
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Грузчик, дворник
Работа или профессия
С 06.07.1998 по 08.06.2020
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Охранник
Смерть
08.06.2020
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
2020
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Белоостровское кладбище

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