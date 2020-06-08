Цибенко Юрий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения04.04.1950
Дата смерти08.06.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1950
Работа или профессия
С 04.08.1966 по 04.02.1972
Токарь-карусельщик Завод ПТО им. Кирова
Военная служба
С 23.05.1968 по 04.06.1970
Рядовой, электро-монтер возд. ЛЭП
Бракосочетание
18.12.1971
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 27.03.1972 по 26.05.1978
Такелажник Завод им. Жданова
Рождение ребёнка
21.05.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 22.06.1978 по 19.09.1978
Рабочий на полевой сезон на топо-геодезические работы Предприятие N10, экспедиция N191
Работа или профессия
С 10.10.1978 по 08.09.1992
Такелажник, стропальщик ЛПО такелажно-монтажных работ
Образование
14.10.1988
Бригадир производственной бригады
Работа или профессия
С 16.11.1992 по 26.04.1993
Такелажник ГП «Универсал"
Работа или профессия
С 23.08.1993 по 25.08.1997
Грузчик, дворник
Работа или профессия
С 06.07.1998 по 08.06.2020
Охранник
Смерть
08.06.2020
Похороны
2020
Белоостровское кладбище