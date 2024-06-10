Коробейникова (Жернакова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробейников Александр Игоревич
Отец ребёнка: Коробейников Игорь Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробейникова Екатерина
Отец ребёнка: Коробейников Игорь Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробейникова Арина Игоревна
Отец ребёнка: Коробейников Игорь Александрович
Бракосочетание
Неизвестно