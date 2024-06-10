Коробейникова (Жернакова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейникова (Жернакова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ек
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробейников Александр Игоревич

Отец ребёнка: Коробейников Игорь Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробейникова Екатерина

Отец ребёнка: Коробейников Игорь Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробейникова Арина Игоревна

Отец ребёнка: Коробейников Игорь Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробейников Игорь Александрович

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