Оловянишникова Стефанида Анисимофна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оловянишникова Стефанида Анисимофна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1755

Сын: Оловянишников Порфирий Григорьевич

Отец ребёнка: Оловянишников Григорий Федорович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Оловянишников Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Оловянишников Григорий Федорович

Смерть
1770

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