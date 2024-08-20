Оловянишникова Стефанида Анисимофна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1755
Сын: Оловянишников Порфирий Григорьевич
Отец ребёнка: Оловянишников Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Оловянишников Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Оловянишников Григорий Федорович
Смерть
1770