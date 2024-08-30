Вожеваткин Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти?.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Призыв на военную службу
30.09.1941
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Дата и место призыва: Переславский РВК, Ярославская обл., Переславский р-н Дата призыва: 31.09.1941
Военная служба
С 30.09.1941 по ?.04.1942
Дата выбытия: __.04.1942 Причина выбытия: пропал без вести
Упоминание
?.01.1942
Прекратилась письменная связь.
Смерть
?.04.1942
пропал без вести