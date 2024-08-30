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Вожеваткин Андрей Иванович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

?.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Вожеваткин Важеваткин Иван Васильевич

Мать: Вожеваткина Важеваткина Мария Никоноровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Призыв на военную службу
30.09.1941
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Дата и место призыва: Переславский РВК, Ярославская обл., Переславский р-н Дата призыва: 31.09.1941
Военная служба
С 30.09.1941 по ?.04.1942
Дата выбытия: __.04.1942 Причина выбытия: пропал без вести
Упоминание
?.01.1942
Прекратилась письменная связь.
Смерть
?.04.1942
пропал без вести

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