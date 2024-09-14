Сурин Пётр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смерти22.05.1844 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Сурин Андрей Тимофеевич
Мать: Сурина Татьяна Андреевна
Смерть
22.05.1844 ст.
Рязанской губернии, Зарайского уезда, села Любич свободного хлебопашца Андрея Тимофеевича Сурина - умер - младенец, сын его Пётр - в возрасте 5-и месяцев; “от колики”. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №... Показать все
Похороны
24.05.1944 ст.
Церковь Пресвятой Троицы. Погребение чинил местный Священник Димитрий Георгиевич Крылов ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №1631, стр. 260