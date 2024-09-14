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Сурин Пётр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

22.05.1844 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1812 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Сурин Андрей Тимофеевич

Мать: Сурина Татьяна Андреевна

Смерть
22.05.1844 ст.
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рязанской губернии, Зарайского уезда, села Любич свободного хлебопашца Андрея Тимофеевича Сурина - умер - младенец, сын его Пётр - в возрасте 5-и месяцев; “от колики”. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №... Показать все
Похороны
24.05.1944 ст.
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Церковь Пресвятой Троицы. Погребение чинил местный Священник Димитрий Георгиевич Крылов ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №1631, стр. 260

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