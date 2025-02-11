Мордовкин Герасим Родионович 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Мордовкин Герасим Родионович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1845, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Вашурина Варвара Герасимовна Мордовкина1869 г.р.
Мордовкин Андрей Герасимович1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Вашурина Варвара Герасимовна Мордовкина

Мать ребёнка: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1872

Сын: Мордовкин Андрей Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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