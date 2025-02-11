Мордовкин Герасим Родионович
мужской, родился 1845, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Мордовкин Андрей Герасимович1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Вашурина Варвара Герасимовна Мордовкина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Мордовкин Андрей Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно