(Из Баевки) Аксинья Ивановна
женский, родилась 1765
умерла Неизвестно
Супруги
Никита Алексеев1765 г.р.
Дети
Меланья Никитина1789 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Алексеев
Рождение ребёнка
1785
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Меланья Никитина
Отец ребёнка: Никита Алексеев
Место жительства
1795
Рождение ребёнка
1796
Сын: Осип Рекрут В 1812 Г Никитин
Отец ребёнка: Никита Алексеев
Смерть
Неизвестно