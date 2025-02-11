(Из Баевки) Аксинья Ивановна 1765 — найти родственников по фамилии на Familio

(Из Баевки) Аксинья Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1765

умерла Неизвестно

Супруги
Никита Алексеев1765 г.р.
Дети
Ефим Никитин Еким Рекрут В 1812 Г Еким/ Ефим Никитин/ Алексеев1785 г.р.
Меланья Никитина1789 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Алексеев

Рождение ребёнка
1785

Сын: Ефим Никитин Еким Рекрут В 1812 Г Еким/ Ефим Никитин/ Алексеев

Отец ребёнка: Никита Алексеев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Меланья Никитина

Отец ребёнка: Никита Алексеев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Старинная той деревни

Рождение ребёнка
1796

Сын: Осип Рекрут В 1812 Г Никитин

Отец ребёнка: Никита Алексеев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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