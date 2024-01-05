Афоньшина Мария Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афоньшина Мария Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Горева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Горев Василий Яковлевич

Владимирское, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Горева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Горев Василий Яковлевич

Владимирское, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.04.1929

Сын: Горев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Горев Василий Яковлевич

Владимирское, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горев Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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