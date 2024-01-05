Афоньшина Мария Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Горева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Горев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Горева Александра Васильевна
Отец ребёнка: Горев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
22.04.1929
Отец ребёнка: Горев Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно