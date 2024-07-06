Судаков Терентий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Судаков Еким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Судаков Василий
Мать ребёнка: (Сурова) Прасковья
Рождение ребёнка
1818
Сын: Судаков Осип
Мать ребёнка: (Сурова) Прасковья
Верхний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
До 1858