Судаков Терентий 1794 — найти родственников по фамилии на Familio
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Судаков Терентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Судаков Еким

Мать: Судакова (Бусыгина) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Судаков Василий

Мать ребёнка: (Сурова) Прасковья

Рождение ребёнка
1818

Сын: Судаков Осип

Мать ребёнка: (Сурова) Прасковья

Верхний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
До 1858

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