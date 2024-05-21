Ким Константин Леонидович 27.09.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ким Константин Леонидович

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Место рождения

Майозек

Дата рождения

27.09.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1955

Отец: Ким Леонид (Гюдин)

Мать: Ким Александра

Бракосочетание
16.07.1977

Жена: Ким (Цой) Ольга Владленовна

Кушокы, Бухар-Жырауский район, Карагандинская область
Рождение ребёнка
05.12.1977

Сын: Ким Евгений Константинович

Мать ребёнка: Ким (Цой) Ольга Владленовна

Кушокы, Бухар-Жырауский район, Карагандинская область
Рождение ребёнка
17.12.1980

Сын: Ким Владимир Константинович

Мать ребёнка: Ким (Цой) Ольга Владленовна

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