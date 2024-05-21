Ким Константин Леонидович
Место рождения
Дата рождения27.09.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1955
Отец: Ким Леонид (Гюдин)
Мать: Ким Александра
Бракосочетание
16.07.1977
Рождение ребёнка
05.12.1977
Сын: Ким Евгений Константинович
Мать ребёнка: Ким (Цой) Ольга Владленовна
Рождение ребёнка
17.12.1980
Сын: Ким Владимир Константинович
Мать ребёнка: Ким (Цой) Ольга Владленовна