Горнакова (?Исакова) Анна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Сын: Горнаков Тимофей Лазаревич
Отец ребёнка: Горнаков Лазарь Никифорович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Горнаков Лазарь Никифорович
Смерть
Неизвестно