Горнакова (?Исакова) Анна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова (?Исакова) Анна Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Лазарь Никифорович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Горнаков Тимофей Лазаревич

Отец ребёнка: Горнаков Лазарь Никифорович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Горнаков Егор Лазаревич

Отец ребёнка: Горнаков Лазарь Никифорович

Смерть
Неизвестно

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