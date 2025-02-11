Борисов Филипп Кузьмич
мужской, родился 1871, Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецБорисов Кузьма ПорфировичНеизвестно г.р.
Супруги
Борисова Васса Трифоновна Тюрина1872 г.р.
Дети
(Борисова) Матрена Филипповна06.11.1902 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Борисов Кузьма Порфирович
Мать: не указана
Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
15.02.1891
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1902
Дочь: (Борисова) Матрена Филипповна
Мать ребёнка: Борисова Васса Трифоновна Тюрина
Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно