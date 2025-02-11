Борисов Филипп Кузьмич 1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Борисов Филипп Кузьмич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1871, Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Борисов Кузьма ПорфировичНеизвестно г.р.
Супруги
Борисова Васса Трифоновна Тюрина1872 г.р.
Дети
(Борисова) Матрена Филипповна06.11.1902 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Борисов Кузьма Порфирович

Мать: не указана

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
15.02.1891

Жена: Борисова Васса Трифоновна Тюрина

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.11.1902

Дочь: (Борисова) Матрена Филипповна

Мать ребёнка: Борисова Васса Трифоновна Тюрина

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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