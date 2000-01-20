Аянот Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аянот Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1912

Дата смерти

20.01.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1941

Сын: Аянот Федор Николаевич

Мать ребёнка: Аянот Любовь Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аянот Любовь Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аянот Любовь Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аянот Любовь Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аянот Любовь Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аянот Любовь Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аянот Любовь Лазаревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аянот Любовь Лазаревна

Смерть
20.01.2000
Похороны
Неизвестно
Красная поляна
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