Квашнина (Квашнина) Фотиния Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашнина (Квашнина) Фотиния Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

20.06.1908 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Квашнин Петр Дмитриевич

Мать: не указана

Восприемник
22.07.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Мария Владимировна Чубарова
Место жительства
Неизвестно
Новопесчаное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
20.06.1908 ст.
Киргинцево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от тифа
Похороны
29.06.1908 ст.
на учрежденном кладбище
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