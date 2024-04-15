Квашнина (Квашнина) Фотиния Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти20.06.1908 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Квашнин Петр Дмитриевич
Восприемник
22.07.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Мария Владимировна Чубарова
Место жительства
Неизвестно
Новопесчаное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
20.06.1908 ст.
Киргинцево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от тифа
Похороны
29.06.1908 ст.
на учрежденном кладбище