Сухов Василий Дмитриевич
мужской, родился 23.12.1889 ст., Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
умер Неизвестно
ОтецСухов Дмитрий Луппович1861 г.р.
МатьСухова (Смирнова) Дарья Степановна07.03.1866 г.р.
Супруги
Сухова (Болонина) Хиония Мефодиева31.03.1866 г.р.
Дети
Сухов Иван Васильевич23.08.1910 ст. г.р.
(Сухова) Анна Васильевна01.12.1912 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1889 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1910 ст.
Мать ребёнка: Сухова (Болонина) Хиония Мефодиева
Рождение ребёнка
01.12.1912 ст.
Дочь: (Сухова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Сухова (Болонина) Хиония Мефодиева
Смерть
Неизвестно