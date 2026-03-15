Сухов Василий Дмитриевич 23.12.1889 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Сухов Василий Дмитриевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 23.12.1889 ст., Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

умер Неизвестно

Отец
Сухов Дмитрий Луппович1861 г.р.
Мать
Сухова (Смирнова) Дарья Степановна07.03.1866 г.р.
Супруги
Сухова (Болонина) Хиония Мефодиева31.03.1866 г.р.
Дети
Сухов Иван Васильевич23.08.1910 ст. г.р.
(Сухова) Анна Васильевна01.12.1912 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1889 ст.

Отец: Сухов Дмитрий Луппович

Мать: Сухова (Смирнова) Дарья Степановна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова (Болонина) Хиония Мефодиева

Место жительства
Неизвестно
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
23.08.1910 ст.

Сын: Сухов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Сухова (Болонина) Хиония Мефодиева

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
01.12.1912 ст.

Дочь: (Сухова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Сухова (Болонина) Хиония Мефодиева

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Смерть
Неизвестно

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